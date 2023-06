Reise zur Premiere von Mission: Impossible 7 in Abu Dhabi

Gewinne 1 Reise für 2 zum Red Carpet in Abu Dhabi am 26.6.!





Filminhalt

Wir bringen dich gemeinsam mit Life Radio Emirates , den Oberösterreichischen Nachrichten und der NÖN zur Premiere von MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING TEIL 1 nach Abu Dhabi!Sei dabei beim Red Carpet Event im Emirates Palace Hotel mit allen Stars wie Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Pom Klementieff und Regisseur Christopher McQuarrie und erlebe den Film vor Ort.Zeitplan:Samstag 24.6.: 22:40 - 6:15 / Hinflug von Wien nach Dubai mit Emirates in der Economy ClassMontag 26.6.: ab 18 Uhr / Red Carpet Event und Filmpremiere in Abu Dhabi (inklusive Hin- und Rücktransfer) - Dress Code: Smart/Cocktail/Business (NOT BLACK TIE)Dienstag 27.6.: 15:55 - 19:55 / Rückflug von Dubai nach Wien mit Emirates in der Economy ClassDer Gewinn inkludiert den Flug nach Dubai und retour mit Emirates in der Economy Class, den Transfer nach Abu Dhabi, 2 Übernachtungen in einem Hotel sowie die Tickets für die Filmpremiere in Abu Dhabi für 2 Personen.Die Anreise zum Flughafen Wien ist selbst zu organisieren. Die Tourismusabgabe vor Ort ist selbst zu leisten. Der Transfer vor Ort (nach Abu Dhabi und zurück) ist selbst per Taxi oder Uber zu organisieren, die Kosten werden von uns übernommen.Beantworte einfach die unten angeführte Frage und schon bist du im Lostopf. Es gibt keine falschen Antworten.Die Auslosung erfolgt am 22.6. in der Morningshow von Life Radio zwischen 6 und 9 Uhr. Der Gewinner / die Gewinnerin wird telefonisch kontaktiert - wer den Anruf entgegennimmt, hat gewonnen.Die Bekanntgabe der Reiseteilnehmer hat bei Gewinnannahme zu erfolgen.

In MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING TEIL EINS starten Ethan Hunt (Tom Cruise) und sein IMF-Team ihre bisher gefährlichste Mission: Sie sollen eine furchterregende neuartige Waffe, die die gesamte Menschheit bedroht, aufspüren, bevor sie in die falschen Hände gerät. Während die Zukunft und das Schicksal der Welt auf dem Spiel stehen und die dunklen Mächte aus Ethans Vergangenheit ihn wieder einzuholen drohen, beginnt ein tödlicher Wettlauf um den gesamten Globus. Konfrontiert mit einem mysteriösen, allmächtigen Feind muss Ethan erkennen, dass nichts wichtiger sein kann als seine Mission – nicht einmal das Leben derer, die ihm am meisten am Herzen liegen.





Mit MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING TEIL EINS kehrt eine der erfolgreichsten KinoFranchise-Reihen auf die Leinwand zurück: Außergewöhnliche Schauplätze, imposante HightechGadgets, Spannung bis zum Äußersten und die legendären Stunts von Tom Cruise treiben garantiert wieder den Adrenalinspiegel auf die Spitze! Erneut läuft Cruise in seiner Paraderolle als Ethan Hunt zur Höchstform auf und führt gewohnt souverän ein erstklassiges Agententeam an: Simon Pegg als humorvoller Techniknerd Benji Dunn, dessen gewitzte Einlagen für viel Spaß sorgen, Kultschauspieler Ving Rhames als Computerexperte Luther Stickell sowie Rebecca Ferguson als mysteriöse Agentin Ilsa Faust und Vanessa Kirby als undurchsichtige White Widow.